الملك على تويتر : الحمد لله على نعمة الصحة والعافية

دوت الخليج :- غرد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، عبر “تويتر” الأربعاء، بعد عودته من رحلة علاج في ألمانيا. وكتب جلالة الملك: “الحمد لله على نعمة الصحة والعافية. ولأبناء وبنات شعبي العزيز، خالص محبتي وتقديري على نبل مشاعركم. والشكر الموصول للأشقاء العرب والأصدقاء في العالم على اطمئنانهم”.

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