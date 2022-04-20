نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد الفطر 2022 في الكويت والإمارات والسعودية ومصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إجازة عيد الفطر 2022 في الكويت والإمارات والسعودية ومصر التي أعلنت رسمياً مواعيد بدء الإجازات والعودة، لذا نجد الكثير من المواطنين في جميع أنحاء العالم العربي يقوم بالبحث عن معرفة موعد اجازة عيد الفطر المبارك لجميع العاملين والموظفين بالدولة، حيث أن اجازة عيد الفطر في جميع الدول العربية قد تختلف من دوله عن الأخرى ومن خلال هذا المقال يتم التعرف علي اجازة عيد الفطر في دولة الكويت والأمارات ومصر والسعودية.

موعد اجازة عيد الفطر في دولة الكويت

اعلن ديوان الخدمة الكويتي توقيت اجازة عيد الفطر المبارك والتي تنص على تعطيل جميع الأعمال بالدولة من الوزارات والهيئات والمؤسسة العامة والجهات الحكومية، وذلك ابتدأ من يوم الأحد الأول من مايو ٢٠٢٢م، الموافق الثلاثون من رمضان ١٤٤٣ والاثنين والثلاثاء و الأربعاء أي الموافق يوم الثاني والثالث والرابع من مايو لعام ٢٠٢٢م.

تستمر اجازة عيد الفطر المبارك في الكويت حتي يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، ليتم العودة للعمل رسميا من يوم الأحد الموافق الثامن من مايو لعام ٢٠٢٢م والسابع من شوال لعام ١٤٤٣ه‍ ‍ لتكون الإجازة بمعدل سبع أيام.

عطلة واجازة عيد الفطر في دولة الأمارات

اجازة عيد الفطر بدولة الأمارات لعام ٢٠٢٢م أتاحت دولة الأمارات بدء اجازة عيد الفطر من يوم الاثنين الثاني من مايو لعام ٢٠٢٢م، الموافق الأول من شوال لعام ١٤٤٣ه‍ حتي تستمر إلى يوم الخميس الخامس من مايو لعام ٢٠٢٢م، الذي يوافق الرابع من شوال لعام ١٤٤٣ه‍ بحيث يكون الإجارة خاصة للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص والمدارس والجامعات، وبعدها وبالذكر أن أيام العطلة تكون خاضعة لرؤية هلال شهر رمضان، إذا انتهي أو كان كاملا حتي يتبين لن بداية العطلة من يوم الأحد الأول من مايو ٢٠٢٢م أو أما يكون من يوم الاثنين الثاني من مايو ٢٠٢٢م بدولة الأمارات.



موعد إجازة عيد الفطر في مصر 2022

تبدأ إجازة عيد الفطر في مصر بداية من يوم الجمعة 29 أبريل حتي الجمعة 6 مايو 2022، أي تصل مدة الإجازة إلى 9 أيام.

موعد إجازة عيد الفطر فى السعودية 1443

توقيت إجازة عيد الفطر في السعودية بدأ من السبت الموافق 29 أبريل 2022 وحتي الثلاثاء الموافق 4 مايو 2022.

الى هنا وصلنا معكم لختام توضيح موعد إجازة عيد الفطر 2022 في الكويت والإمارات والسعودية ومصر.