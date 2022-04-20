الكرملين يتهم أوكرانيا بالتراجع عن التزاماتها بمحادثات السلام

اتهم الكرملين، اليوم الأربعاء، أوكرانيا بالتراجع عن التزامات قطعتها خلال محادثات السلام وقال إن ذلك له تبعات سلبية على المفاوضات.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن “وتيرة المحادثات لم تعد جيدة بما يكفي وإن الكرة في ملعب كييف بعد أن سلمت روسيا وثيقة للجانب الأوكراني”.

وأضاف أن “موسكو تنتظر ردا”.

وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين، أمس الثلاثاء، إن من الصعب التنبؤ بموعد استئناف محادثات السلام.

يذكر أن الكرملين اتهم أوكرانيا، يوم الإثنين، بتغيير مواقفها باستمرار فيما يتعلق بالقضايا التي تم الاتفاق عليها بالفعل في محادثات السلام.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف “الاتصالات مستمرة على مستوى الخبراء في إطار عملية المفاوضات”.

وأضاف “للأسف الجانب الأوكراني غير متسق فيما يتعلق بالنقاط التي تم الاتفاق عليها”.

وتابع “إنه يغير باستمرار مواقفه واتجاه عملية المفاوضات”.

وأرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط فيما وصفته بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وتقاوم القوات الأوكرانية بضراوة وفرض الغرب عقوبات كاسحة على روسيا.