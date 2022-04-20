الرئيس اللبنانى: اعتداءات الاحتلال على الأقصى لن تغير هوية القدس

جدة - نرمين السيد - وأشار عون، فى تصريح له اليوم، إلى أن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلى الممنهجة على حرمات الأماكن المقدسة فى القدس لن تغير من هوية المدينة المقدسة، بل تستصرخ الضمير العالمى للضغط من أجل وقفها.
وأعرب الرئيس عون عن تضامنه مع المقدسيين والفلسطينيين الذين يتصدون بصمودهم لمحاولات تهويد الأقصى، فى انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.
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