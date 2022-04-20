قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيًا بالضفة والقدس

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر بالقدس المحتلة، إنه تم اعتقال معلم المدرسة وثلاثة من طلبته، فى منطقة "باب حطة" بالبلدة القديمة، وتم اقتيادهم إلى أحد مراكز التحقيق بالمدينة.

واعتقل جنود الاحتلال ثلاثة فتية خلال مواجهات اندلعت بالقرب من مستوطنة "بسجوت" فى منطقة "البيرة" المتاخمة لرام الله بوسط الضفة الغربية، فيما قامت قوة أخرى باعتقال رجل عمره (39 عاما) بعد أن داهمت منزله فى بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس.

وفى رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد نضال، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته فى قرية "قبيا" غرب رام الله، فيما قامت قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون" باختطاف الأسير على غيظان لدى تواجده فى القرية سالفة الذكور.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من محافظة "نابلس" الواقعة فى شمال الضفة الغربية، وهى واحدة من أكثر النقاط الملتهبة والساخنة فى المواجهات التى لا تنتهى بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، هى ومحافظة جنين الواقعة إلى الشمال منها. وقالت مصادر أمنية إن المعتقلين من مخيم بلاطة وقرية "كفر قليل".

وقامت قوة إسرائيلية خاصة، باختطاف شابين فلسطينيين قرب حاجز عطارة العسكرى شمال رام الله. ولم تعرف هوية الشابين بعد.