عاجل- روسيا: الكرة الآن فى ملعب كييف

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، إن "الكرة الآن فى ملعب كييف، وننتظر منها جوابا"، مضيفا أن الجانب الأوكرانى ينحرف باستمرار عن الاتفاقات التى سبق أن وافق عليها، ويغير موقفه باستمرار، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
وتابع بيسكوف: أن ديناميكية العمل فى الجانب الأوكرانى تسير بشكل سيء، والأوكرانيون لا يظهرون رغبة كبيرة لتكثيف عملية المفاوضات.
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