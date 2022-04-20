صندوق طوارئ الاتحاد الإفريقى يوجه 150 ألف دولار لجهود الإنقاذ بجنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، موسى فقى محمد، عن تبرع بقيمة 150 ألف دولار أمريكى من صندوق الطوارئ التابع للاتحاد لدعم جهود الاستجابة والإنقاذ التى تبذلها حكومة جنوب إفريقيا بعد الفيضانات المدمرة التى ضربت البلاد.





وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، فى بيان اليوم الأربعاء، عن تضامنه الكامل وتعازيه الصادقة للأسر المتضررة فى أعقاب الفيضانات المدمرة فى إقليم كوازولو ناتال، التى خلفت مئات القتلى وتسببت فى دمار هائل للمنازل والبنية التحتية وأكد رئيس المفوضية مجددا على الدعم والتضامن الصادق والثابت مع جنوب إفريقيا حكومة وشعبا خلال هذا الوقت العصيب.

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