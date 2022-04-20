وقع البنك المركزي التونسي اتفاق قرض بقيمة 700 مليون دولار مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير لتمويل ميزانية 2022.
وقال إن القرض، وهو بفائدة 5.76% من المقرر سداده على 7 سنوات تشمل فترة سماح لسنتين.
وتحاول تونس الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية تشمل تخفيضات في دعم الوقود والغذاء، وتشمل الإصلاحات المقترحة على صندوق النقد الدولي زيادة أسعار الوقود والكهرباء وتجميد أجور القطاع العام.
يذكر أن البنك الدولي قد خفض نمو الإقتصاد التونسي خلال 2022، إلى 3%.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة وارتفاعًا في نسبة التضخم، إذ بلغ العجز التجاري للبلاد 4.3 مليار دينار (حوالي 1.44 مليار دولار) في الربع الأول من 2022، مقابل 3 مليارات في المدة نفسها من 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرض بـ 700 مليون دولار لتمويل ميزانية تونس 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.