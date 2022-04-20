تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443 noor.moe.gov.sa تسجيل نظام نور أول ابتدائي برقم الهوية

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عمر شويل - جدة تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443 أصبح محل بحث مكثف من قبل أولياء الأمور خلال هذه الفترة، بعد إعلان وزارة التعليم عبر موقعها الرسمي على تويتر، عن مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال المستجدين عبر نظام نور الإلكتروني noor.moe.gov.sa، وتم تحديد المواعيد حسب الفئات وأنواع المدارس المختلفة داخل المملكة، كما أوضحت في جدول مفصل عن أعمار الطلاب في كل مرحلة، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقع ثقفني المتميز، لنوضح لكم مواعيد تسجيل الطلبة الجدد ورابط نظام نور الإلكتروني وطريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443.

يعد نظام نور تسجيل طالب جديد من أهم المواقع الإلكترونية التي تخدم العملية التعليمية، فقد اتجهت المملكة ووزارة التعليم السعودية إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطويعها لخدمة قضايا التعليم المختلفة، لذلك قامت بإنشاء العديد من المنصات التعليمية والمواقع الإلكترونية المهمة، ومن أهم هذه المواقع موقع نظام نور والذي يتم من خلاله تسجيل الطلاب الجدد تسجيل نظام نور أول ابتدائي، كما يتم من خلاله استخراج نتائج الطلاب في جميع المراحل بالإضافة إلى مهام ومميزات أخرى كثيرة.

طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443

الدخول على موقع نظام نور الإلكتروني noor.moe.gov.sa.

إذا كان لديك حساب بالفعل على نظام نور يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق والنقر على “تسجيل الدخول”.

أما في حالة التسجيل لأول مرة فيتم النقر على أيقونة “التسجيل لولي أمر جديد” أسفل الصفحة الرئيسية.

إدخال سجل ولي الأمر أو رقم الهوية.

إدخال اسم المستخدم المقترح وهو رقم سجل ولي الأمر.

النقر على أيقونة “التالي” ومنها النقر على “تسجيل طالب جديد”.

تمر عملية التسجيل بأربعة مراحل يتم تعبئة وتخطي جميع المراحل بطريقة صحيحة حتى يتم التسجيل بنجاح.

النقر على “التالي” ثم رفع جميع الوثائق المطلوبة والموافقة على الشروط والقوانين وفي النهاية النقر على “تسجيل”.

مرفق فيديوا يوضح بالتفصيل طريقة تسجيل طالب جديد عبر نظام نور وما هي المستندات المطلوبة.

مواعيد تسجيل نظام نور أول ابتدائي وروضة 1443

مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) April 5, 2022

تسجيل طالب جديد نظام نور برقم الهوية noor.moe.gov.sa

يتم الدخول على موقع نظام نور وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق. يتم النقر على خيار تسجيل طالب جديد ويتم الدخول عن طريق تسجيل رقم الهوية أو رقم سجل ولي الأمر. ثم اتباع باقي إجراءات تسجيل الطالب الموجودة في هذا المقال.

موعد التسجيل في نظام نور روضة

يبدأ تسجيل الطلاب في مرحلة رياض الأطفال لمن أكمل الثلاث سنوات ولم يبلغ السادسة بتاريخ 28\10\1443 ويستمر خلال العام الدراسي. أما بالنسبة لتسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية في جميع المدارس. فسوف يكون بتاريخ 27\11\1443 ويستمر التسجيل حتى الاكتفاء بالعدد المحدد أو انتهاء فترة التسجيل في 17\03\1444.