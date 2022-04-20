النمسا تعلن ارتفاع عجز الميزانية بسبب حرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال برونر -فى تصريحات له اليوم الأربعاء- إن عجز الميزانية هذا العام وصل إلى 3% بدلاً من 2% والذى كان متوقعا مسبقًا لافتا إلى أن نسبة الدين العام تبلغ 80%.

ولفت الوزير إلى أن اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، سيناقش تعديل قانونية المالية العامة ليتم الأخذ فى الاعتبار الآثار الاقتصادية للحرب وتدابير الإغاثة والدعم اللازمة والاستثمارات الاستراتيجية، وأن الهدف المتمثل فى خفض نسبة الدين إلى 70 % لا يزال قائما، متوقعا أن تصل الموازنة العامة إلى التعادل فى عام 2026.

وقال الوزير إن الوضع الجيوسياسى الحالى له تأثير على السكان النمساويين والاقتصاد المحلى ووضع الميزانية العامة فى البلاد، مشيرا إلى أن توقعات النمو المنخفض تؤدى إلى انخفاض الدخل، حيث تؤدى تدابير الإغاثة والاستثمار الضرورية إلى نفقات إضافية.

وأشار الوزير إلى أنه تم رصد حوالى 1.6 مليار يورو فى الميزانية لاحتياطى الغاز الاستراتيجى، كما ستصل تكاليف رعاية اللاجئين إلى مئات الملايين من اليوروهات وسيتم زيادة ميزانية صندوق الكوارث الخارجية بمقدار 50 مليون يورو.