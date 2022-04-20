انخفاض الدخل وارتفاع التضخم.. بريطانيا تدخل أزمة اقتصادية جديدة

جدة - نرمين السيد - هذا ما أكده العديد من الخبراء محذرين من أن الاقتصاد البريطانى فى خطر متزايد من الوقوع فى ركود صيفى وسط أكبر ضغط على دخول الأسر منذ منتصف الخمسينيات، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

قال محللون إن الضربة المزدوجة من تباطؤ النمو بعد إغلاق وباء كورونا وارتفاع تكاليف المعيشة بعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا يمكن أن تؤدى إلى انخفاض فى الناتج المحلى الإجمالى لربعين متتاليين، وهو ما يمثل تعريف الركود، مضيفين أن النشاط سيتقلص بسبب عطلة البنوك الإضافية بمناسبة اليوبيل البلاتينى للملكة فى يونيو، حيث تؤدى العطلات الرسمية عادة إلى انخفاض فى الناتج الاقتصادى الإجمالى.

وبحسب جيمس سميث، الخبير الاقتصادى فى بنك ING الهولندى، فإن الاقتصاد من المرجح أن ينكمش فى الربع الثانى. ويتوقع البنك انكماشًا بنسبة 0.3% فى الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو، مضيفا أنه "سيكون قريبًا جدًا من الركود. حتى لو تم تجنبه، فإننا سنرى فقط أرقام نمو غير مرضية إلى حد ما. إذا كان الناس ينفقون المزيد من الأموال على الطاقة، فمن المتوقع أن تنخفض بعض الأشياء غير الضرورية فى أحجام المبيعات. هذا ما سنشاهده".

فيما قال نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين للمجموعة فى الاستشارات "كابيتال إيكونوميكس"، إن الدخل المتاح للأسر من المقرر أن ينخفض بنحو 1.9% هذا العام. وهذا أكبر من الانخفاض الذى شهده الدخل الحقيقى بنسبة 1.8% فى عام 1977، والأكبر منذ أن بدأت السجلات الحديثة فى الخمسينيات من القرن الماضى.