محكمة بريطانية توافق على قرار تسليم أسانج إلى واشنطن

وافق قاض بريطاني رسميا اليوم الأربعاء على تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتجسس.

ومن المنتظر أن تتم إحالة القضية الآن إلى وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، لاتخاذ قرار بشأنها وما إذا كانت ستوافق على تسليم مؤسس ويكيليكس، البالغ من العمر 40 عاما، إلى واشنطن، غير أنه ما زال أمام محامي الدفاع استئناف الحكم أمام المحكمة العليا.

يأتي الحكم بعد أن رفضت المحكمة العليا في بريطانيا الشهر الماضي منح الإذن لأسانج بالاستئناف على قرار محكمة أدنى درجة بإمكانية تسليمه.

أصدر قاض في محكمة وستمنستر الابتدائية الحكم على الأسترالي في جلسة لم تستغرق وقتا طويلا، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

هذه الخطوة لا تستنفد الخيارات القانونية لأسانج، الذي سعى لسنوات لتجنب محاكمته في الولايات المتحدة في تهم تتعلق بنشر مجموعة ضخمة من الوثائق السرية منذ أكثر من عقد.

سيكون لدى فريقه القانوني 4 أسابيع لتقديم طلبهم إلى باتيل، كما يحق له أيضا السعي لاستئناف الحكم أمام المحكمة العليا.

وتريد الولايات المتحدة محاكمة أسانج بتهمة نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارا من عام 2010 تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أميركية لا سيما في العراق وأفغانستان، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وفي حال تمت محاكمته في الولايات المتحدة فهو مهدد بعقوبة بالسجن قد تصل إلى 175 عاما.

يشار إلى أنه في الرابع عشر من مارس رفضت المحكمة العليا البريطانية النظر في الاستئناف الذي قدمه لتجنب تسليمه.