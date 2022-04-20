نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط تويوتا رايز 2022 الجديدة كليا في السعودية بـ424 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنافس تويوتا في سوق سيارات الدفع الرباعي صغيرة الحجم بقوة من خلال طرح سيارة تويوتا رايز 2022 الجديد كليا RAIZE 2022 مؤخرًا. وتعتبر RAIZE 2022 مركبة متعددة الاستخدامات توفر فائدة ومتعة للاستخدام اليومي فضلا عن الأنشطة الترفيهية. خلال العامين الماضيين رأت تويوتا كيف أعادت جائحة كورونا تعريف العديد من الأشياء، بداية من كيفية تفاعل الناس مع بعضهم البعض ، وكيفية العمل واللعب، والأهم من ذلك، كيفية الوصول. وهو ما تم تطبيقه بشكل عملي في رايز 2022.

تويوتا رايز 2022 Raize

تعتبر 2022 Raize المنصة المثالية لمساعدة أي شخص للوصول إلى المستوى التالي من الرفاهية. تأتي هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة الأحدث في أربعة أنواع بسعر معقول. والأكثر من ذلك ، أن الطراز الأعلى في فئته يتميز بمحرك بنزين بسعة 1.0 لتر بشاحن توربيني. بعد ابتكارات تويوتا للهندسة المعمارية في تطوير سيارات جديدة، بما في ذلك منصتها ووحدة نقل الحركة. تم تطوير Raize الجديدة كليًا لتحقيق مستويات متميزة من أداء القيادة والسلامة وراحة البال.

مظهر خارجي حاد

من الخارج ، يبدو التصميم الحديث للعلامة التجارية لمجموعة سيارات الدفع الرباعي الخاصة بشركة تويوتا واضحًا. من تلك الجوانب الحادة في كل مكان ، لا سيما الشبكة الأمامية الواضحة. تبرز فئات 1.0 Turbo CVT و 1.2 G CVT المصابيح الأمامية المنفصلة. في حين أن الموديلات 1.2 E CVT و 1.2 E MT تستخدم مصابيح هالوجين الأمامية. مصابيح النهار (DRL) متاحة لجميع الفئات.

تويوتا رايز 2022 Raize من الداخل

من الناحية الداخلية ، تعتبر هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة ذات الخمسة مقاعد فسيحة بشكل مدهش بالنسبة لحجمها. يمكن أن تحمل مساحة الشحن الخاصة بها أي شيء من الأساسي إلى الترفيه. فضلا عن الزخرفة الجلدية والفضية في موديلات(1.0 Turbo CVT و 1.2 G CVT). أما عجلة القيادة المصنوعة من اليوريثان والزخرفة الفضية في طرز (1.2. E CVT و 1.0 E MT) فهي بعض العناصر المتميزة الموجودة بالداخل. ومن المثير للاهتمام أيضا، وجود نظام دخول مضاء لجميع الفئات.

عروض تقسيط RAIZE 2022 بدون كفيل

ضمن عرض السنتين أطلقت شركة تويوتا عروض تقسيط RAIZE 2022 على 24 شهرًا. يشترط للاستفادة من العرض سداد 50 % دفعة مقدمة . وسداد 424 ريال شهريًا على مدى 24 شهرًا. وسداد باقي الثمن كدفعة تملك في نهاية التمويل. هذا العرض يتيح التقسيط بدون كفيل مع إمكانية إعادة تمويل الدفعة الأخيرة. وهي بهذا تندرج ضمن أفضل عروض تقسيط السيارات بأقساط أقل من ألف ريال شهريًا.