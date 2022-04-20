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عمر شويل - جدة رابط موقع نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443 من أهم الروابط التي يزداد عليها البحث خلال هذه الفترة، نظراً لاقتراب موعد استخراج نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443، الاختبار التربوي العام وكذلك نتائج الاختبار التخصصي، ويعد اجتياز اختبار الرخصة المهنية للمعلمين أحد متطلبات الحصول على الرخصة ومزاولة مهنة التدريس، سواء لمن هم على رأس العمل أم من يرغبون في الالتحاق بمهنة التدريس، وتقدم هذه الاختبارات عن طريق هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخصة المهنية قياس الرخصة المهنية، حيث أن الهيئة هي المسئولة عن عقد الاختبارات وإعلان النتائج عبر رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443 هيئة تقويم التعليم قياس الرخصة المهنية tpl.etec.gov.sa .

ويتكون اختبار الرخصة المهنية للمعلمين من جزئين، الجزء الأول وهو “الاختبار التربوي العام” ويشترك فيه جميع المعلمين دون استثناء، أما الجزء الثاني فهو “الاختبار التخصصي” وهو اختبار يتناول مفاهيم التخصص وبنيته، وتهدف هذه الاختبارات إلى ترسيخ ما يجب على المعلمين معرفته وممارسته وفق قيم مهنة التعليم السامية، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقع ثقفني المتميز، لنوضح لكم موعد إعلان نتائج الرخصة المهنية وكذلك طريقة ورابط الاستعلام عن النتائج.

رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443

مواعيد تهمك: ستعلن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص) في ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م. pic.twitter.com/2FM5OzPMdm — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) مواعيد تهمك:



ستعلن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص) في ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م. pic.twitter.com/2FM5OzPMdm — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) March 10, 2022

يتم استخراج نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين إلكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين etec.gov.sa.

أو الدخول مباشرةً على رابط tpl.etec.gov.sa.

النقر على أيقونة “الدخول عن طريق النفاذ الموحد”.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي الظاهر على الشاشة والنقر على “تسجيل الدخول”.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم النقر “النتائج”.

طريقة إصدار الرخصة المهنية للمعلمين 1443

يتم إصدار الرخصة المهنية بالضغط على الرابط الموجود في هذا المقال. وبعد ذلك تسجيل الدخول بالطريقة الموضحة في الفقرة السابقة وكما هو واضح بالفيديو المرفق. وفي النهاية يتم النقر على أيقونة “إصدار” بجوار أيقونة “رقم الرخصة”. ثم النقر على “متابعة” بعد قراءة الشروط والأحكام. ثم اختيار طريقة الدفع ومعلومات الدفع.

نفاذ الرخصة المهنية للمعلمين

يتم استخراج الرخصة بكل سهولة عن طريق النقر على “النفاذ الموحد”. بعد الدخول على رابط موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب قياس الرخصة المهنية. ثم النزول إلى أسفل الصفحة والضغط على “الدخول عن طريق النفاذ الموحد”.

قياس الرخصة المهنية tpl.etec.gov.sa

تحرص المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة التعليم السعودية على توفير جودة تعليم عالية. لعلمها بأن التعليم هو قاطرة التقدم والتطور والازدهار وفق رؤية المملكة 2030. لذلك قامت بإنشاء هيئة تقويم التعليم والتدريب والمسؤول عن تطوير التعليم وإجراء الاختبارات وعرض النتائج.