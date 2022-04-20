نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استمارة التقديم على وزارة الدفاع 2022-2023.. شروط التطوع على ملاك وزارة الدفاع للدورة 112 الكلية العسكرية بصفة عسكري و جندي في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمارة التقديم على وزارة الدفاع 2022 ، ما زلنا نتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل فيما يخص إطلاق استمارة التقديم على الكليات العسكرية 2021 بالعراق ، حيث أعلنت وزارة الدفاع إتاحة استمارة التقديم على وزارة الدفاع 2022-2023 ، وذلك لجميع خريجي الإعدادية للالتحاق بالكليات العسكرية في العراق، وذلك وفقاً لشروط التقديم على وزارة الدفاع ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ، هذا وسوف نتعرف على شروط استمارة التقديم على وزارة الدفاع بصفة عسكري أو جندي ، بالإضافة إلى وضع رابط استمارة التقديم على الكليات العسكرية من أجل ملء استمارة التطوع بصفة جندي عسكري وزارة الدفاع العراقية لجميع خريجي الإعدادية.

استمارة التقديم على وزارة الدفاع

استمارة التقديم على وزارة الدفاع 2022 ، وأصدرت وزارة الدفاع العراقية بياناً على لسان المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيي رسول، وذلك أمس الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني لعام 2022 ، دعت خلاله جميع خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها علمي أدبي تجاري صناعي من الراغبين في التطوع على ملاك وزارة الدفاع للدورة 112 الكلية العسكرية الأولى إلى تقديم على وزارة الدفاع.

وبينت الوزارة أنها سوف تستقبل التقديم على وزارة الدفاع اعتباراً من اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني 2021 ، حيث أكدت أن عمليات ملء استمارة التقديم على وزارة الدفاع تستمر حتى يوم الإثنين الموافق التاسع والعشرين من نفس الشهر، وذلك عبر رابط موقع وزارة الدفاع على الإنترنت.

شروط التقديم على وزارة الدفاع 2022-2023

وقد تم الإعلان عن شروط التقديم على وزارة الدفاع 2022 ، والتي جاء على رأسها أنه يُشترط على المتقدم أن يكون عراقي الجنسية ومن أبوين عراقيين، كما اشترطت وزارة الدفاع أن يكون المتقدم من خريجي الإعدادية بفروعها العلمي والأدبي بمعدل 70% فما فوق، ونستكمل معكم باقي الشروط كما هو موضح أدناه.

رابط استمارة التقديم على وزارة الدفاع

من خلال الدخول عبر ( الرابط التالي )، يُمكنكم ملئ استمارة التقديم على الكليات العسكرية ، كما يُمكنكم الإطلاع على المزيد من التفاصيل الهامة حول معرفة التعليمات التي تم التوضيح عليها فيما يخص المواليد التي متاح لها التقدم التطوع على ملاك وزارة الدفاع للدورة 112 الكلية العسكرية ، والمزيد من التفاصيل بخصوص هذا الشأن.

تحديث اليوم السبت 17-11-2021: إقبال كبير يشهده رابط استمارة التقديم على وزارة الدفاع 2021 لخريجي الدراسة الإعدادية بجميع المحافظات العراقية وذلك من أجل ملئ وإدخال البيانات من أجل التقديم التطوع على ملاك وزارة الدفاع للدورة 112 الكلية العسكرية الأولى إلى تقديم على وزارة الدفاع. ولكن هناك الكثير يراسلونا من خلال تعليقات الصفحة أن الرابط غير فعال وقد لا يفتح في بعض الأحيان، وبالفعل قد اكتشفنا ذلك، ومن المتوقع أن يتم العمل على تصليح هذا العُطل قريبا من قبل الدعم الفني بالوزارة المسؤول عن ذلك.

استمارة التطوع بصفة عسكري على وزارة الدفاع 2022-2023

وفقاً لما تم ملاحظته منذ ساعات قليلة فقد تم الكشف أن عمليات البحث عن رابط استمارة التطوع بصفة عسكري جندي على وزارة الدفاع 2022 بالعراق في تزايد مستمر، وذلك من قبل جميع الراغبين في الوصول للدخول عبر رابط استمارة التقديم على وزارة الدفاع بصفة جندي وعسكري ، كما أن هناك البعض يطرح بعض التساؤلات حول كيفية التقديم على وزارة الدفاع وطريقة تعبئة استمارة التطوع بوزارة الدفاع العراقية ، كما أن الرابط المرفق بعاليه قيد التفعيل ولم يتمكن الجميع من الدخول عليه نظراً لتعطله، ونود أن ننوه عليكم قراءنا الكرام أنه لا علاقة لنا بهذا العطل وعدم إمكانية الدخول عبر رابط استمارة التقديم على وزارة الدفاع بصفة عسكري ، كما أن هناك الكثير من التوقعات تشير بتفعيل هذا الرابط من قبل وزارة الدفاع العراقية وفتح التقديم قريباً.