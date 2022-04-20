عاجل- مطار بغداد الدولى يوقف رحلاته

جدة - نرمين السيد - وذكر إعلام مطار بغداد الدولى فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن "إدارة مطار بغداد الدولى، تود أن توضح لكل المسافرين وشركات الطيران العاملة فى المطار عن توقف الحركة الجوية لهذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية أقل من 500 م".
وأضاف البيان، أن "حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية".
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