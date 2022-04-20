مصر.. حوافز إضافية للاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر تسارع الخطي نحو تبني المقترحات التي تهدف لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك إقرار حوافز إضافية للاستثمار في هذا المجال.

وأضاف بأن الفترة الحالية تشهد تحديث "استراتيجية الطاقة" لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، بما يدعم استراتيجيتها نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة واستراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

وكانت مصر قد وقعت خلال الفترة الماضية عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات وتحالفات عالمية لبدء إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار مدبولي إلى اهتمام الحكومة بجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة بشكل عام وفي مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل خاص، مؤكدا أن هناك توجيها رئاسيا بسرعة تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.

وتضمنت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها مصر مؤخرا في هذا المجال اتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إضافة إلى توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لعقد شراء الهيدروجين بالمشروع بين شركات سكاتك النرويجية وفيرتيجلوب وأوراسكوم كونستراكشون وصندوق مصر السيادي، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة ميرسك العالمية لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن.

وأضاف مدبولي بأن الجهود التي يتم بذلها حاليا في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر تهدف لتحويل مصر إلى ممر لعبور الطاقة النظيفة إلى أوروبا والعالم حيث تعمل الجهات المعنية على تعظيم الاستفادة من الفرص المطروحة في ضوء رئاسة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وذلك بهدف جذب المزيد من التعاون والاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر لاسيما إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وتخطط مصر للوصول بمساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول 2035.