روسيا تعلن قصف 1053 هدفا في أوكرانيا ليلا

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش قصفت 1053 هدفا في أنحاء أوكرانيا ليلة أمس. وفق بيان رسمي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت 106 موقعا لإطلاق النار تابع للقوات الأوكرانية.

وأشارت الدفاع الروسية في بيان إلى أنه تم تحييد حوالي إلى 40 جنديًا أوكرانيًا وتدمير 7 من المعدات العسكرية نتيجة الضربات الصاروخية عالية الدقة في منطقتي نوفورونتسوفا وكيسلفكا.

وذكرت وزارة الدفاع أن طائرات القوات الروسية استهدفت 73 منشأة عسكرية ليلا بينها 57 مكانا لتمركز القوى والمعدات العسكرية و4 مستودعات للذخيرة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه لم يلقِ أيُ جندي أوكراني أسلحته وجددت المهلة، مرجعة ذلك لأسباب إنسانية، بينما تعهد القادة الأوكرانيون بعدم الاستسلام.

وصرح نائب رئيس الوزراء الأوكراني بأن تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن ممر إنساني لإجلاء النساء والأطفال وكبار السن من مدينة ماريوبول.