قتيلان و8 مفقودين في حادث منجم في بولندا

قتل شخصان وفقد 8 آخرون في انفجار على الأرجح في منجم بافلوفكا للفحم في بافلوفيتشي سلافسكي بجنوب بولندا، كما أعلنت شركة التعدين “جي إس في”.
ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن توماش كودني رئيس الشركة قوله للصحفيين إنه على إثر انفجارين “نقل 21 شخصا إلى المستشفى”.
وأضاف “ليس لدينا أي اتصال مع 8 أشخاص يعملون في الطبقة السفلية” من المنجم.
وقال الشركة التي تملك المنجم على تويتر “عملية الإنقاذ مستمرة بعد انفجار يرجح أنه نتج عن غاز الميثان”.
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