عاجل- رئيس «الدوما» يعلق على العقوبات الغربية ضد روسيا

وأضاف فولودين - فى قناته على "تليجرام" اليوم الأربعاء - أن "عددًا من الدول الأوروبية تدرس شراء الغاز الروسى مقابل الروبل"، مؤكدا أن العقوبات ضد بلاده غير قانونية وأن الدول الأوروبية ستضطر التعويض عن ذلك على أى حال.
يُذكر أن وزير الدولة الفرنسى للشؤون الأوروبية، كليمون بون، أعلن أمس الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة سيعززان العقوبات ضد روسيا فى الأيام المقبلة.. كما أعلنت واشنطن أنها قد تعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا هذا الأسبوع على خلفية عمليتها العسكرية الجارية فى أوكرانيا.
وجاء الإعلان الأمريكى عن العقوبات الجديدة ضد روسيا بعد ساعات من الإعلان عن إرسال واشنطن المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.. وأفادت متحدثة البيت الأبيض، جين ساكي، بأنه قد تكون هناك عقوبات جديدة على روسيا الأسبوع المقبل.
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