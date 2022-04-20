قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتحاصر المصلين

جدة - نرمين السيد - وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، انتشرت الشرطة فى ساحات الحرم القدسى، وشرعت بإبعاد المصلين والمعتكفين عن مسار اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم، كما حاصرت المصلين فى مصليات الأقصى بعد إغلاقها، ومنعتهم من التواجد فى منطقتى المصلى القبلى وقبة الصخرة.
واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية فى ساحاته، تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وتواصل الشرطة التضييق على الفلسطينيين، ونصبت الحواجز داخل القدس القديمة وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب الأقصى، ومنعت الكثير من المواطنين، خصوصًا الشباب من الدخول للأقصى لأداء صلاة الفجر.
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