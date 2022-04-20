مناظرة حاسمة بين ماكرون ولوبان.. اليوم

وقالت مرشحة "التجمع الوطنى"، فى تصريحات لقناة "TF1"، إنها استخلصت العبر من تجربة 2017 عندما أتت إلى المناظرة المقامة بين الدورتين غير مستعدة كما ينبغى، ومنهكة من جولاتها الانتخابية، بينما اتهم "التجمّع الوطنى" ماكرون بتجنب النقاش، خصوصًا أن الرئيس المنتهية ولايته لم يشارك فى أى نقاش قبل الجولة الأولى، لكنه يدحض الاتهام، مذكرًا بأن أحدًا من أسلافه لم يقم بالأمر خلال مهامه الرئاسية.
يشار إلى أن استطلاعات الرأى كانت قد كشفت أمس الثلاثاء، أن الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون حصل على 56% من نوايا التصويت وفقا لـ مقياس رأى "سى نيوز"، فى حين حصلت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان نحو 44% وذلك قبل خمسة أيام من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها الأحد المقبل.
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