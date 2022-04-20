غوارديولا: جدول مان سيتي المزدحم يؤثر كثيرا على الفريق

قال المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، إن جدول المباريات المزدحم أثر بشدة على فريقه الذي تلقى ما يصل إلى "71 جلسة علاج" بين مواجهتيه أمام أتليتيكو مدريد وليفربول الأسبوع الماضي.

وتضمنت آخر 4 مباريات لفريق مانشستر سيتي، خوض مواجهتي ذهاب وإياب في دوري أبطال أوروبا أمام أتليتيكو مدريد بالإضافة إلى مباراتين في الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليفربول وكلها في غضون 12 يوما.

وغاب اللاعبان كايل ووكر وكيفن دي بروين عن الهزيمة في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليفربول بعد تعرضهما لإصابات أمام أتليتيكو مدريد الإسباني في مباراة الإياب، التي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال غوارديولا للصحفيين "أجرى فريقنا 71 جلسة علاج بين مواجهة أتليتيكو مدريد والدور قبل النهائي للكأس أمام ليفربول"، وفقا لرويترز.

وأضاف "أبلغني الأطباء بعد هذه المباريات بأن هذا المعدل أكثر من المعتاد. أعتقد أنه بسبب الجدول المزدحم".

وقال غوارديولا إن الأطباء وضعوا 6 طاولات تدليك على جانب الملعب لعلاج اللاعبين أثناء التدريبات قبل مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتأخر مانشستر سيتي عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" بفارق نقطتين لكن يمكنه العودة للقمة إذا تغلب على برايتون آند هوف ألبيون في وقت لاحق اليوم الأربعاء.