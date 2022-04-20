نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل أجازة الطلاب في السعودية بأوامر ملكية أجازة عيد الفطر للطلاب تبدأ الخميس 2022/04/21 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وكالة الإنباء السعودية “واس” عن صدور أوامر ملكية، بتعديل أجازة الطلاب في السعودية 1443، بعد ما عرض سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمر على خادم الحرمين الشريفين ،الذي وافق على التعديل الذي يأتي في صالح الطلاب، للاستمتاع بإجازة عيد الفطر المبارك، حيث أن أجازة عيد الفطر لهذا العام للمرحلة الجامعية والتعليم الأساسي العام، وفقاً للتقويم الدراسي مقرر لها بنهاية الدوام من يوم 2022/04/25 القادم، وبعد عرض سموا الأمير محمد بن سلمان، فقد تقرر أن تبدأ الإجازة مع نهاية دوام يوم الخميس القادم، 2022/04/21 الموافق 1443/09/20 الهجري.

تعديل أجازة الطلاب في السعودية 1443

الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وبناءً على ماعرضه سمو ولي العهد -حفظهما الله- بتقديم إجازة عيد الفطر المبارك لكافة قطاعات التعليم، لتبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 20 رمضان 1443هـ؛ تأتي استمراراً لاهتمامهما -حفظهما الله- بأبنائهما الطلاب والطالبات وكافة منسوبي التعليم. pic.twitter.com/4OsKvy6z4i — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وبناءً على ماعرضه سمو ولي العهد -حفظهما الله- بتقديم إجازة عيد الفطر المبارك لكافة قطاعات التعليم، لتبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 20 رمضان 1443هـ؛ تأتي استمراراً لاهتمامهما -حفظهما الله- بأبنائهما الطلاب والطالبات وكافة منسوبي التعليم. pic.twitter.com/4OsKvy6z4i — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) April 19, 2022

جاء تعديل الإجازة على الطلاب بالسرور، حتى يتمكنوا من قضاء أجازة عيد الفطر المبارك مع زويهم بعيداً على ضغوط المدارس والجامعات والدروس المدرسية، وكان الفصل الدراسي الثالث لهذا العام قد انطلق بداية من يوم 2022/03/23 الموافق 17 من شهر شعبان 1443 هجري، وبحسب جدول وزارة التعليم في المملكة كان من المقرر أن تكون إجازة الفصل الدراسي الثالث، تبدأ يوم 2022/04/25 والتي تم تعديلها كما سبق ذكره في صدر المقال.

أجازة عيد الفطر المبارك 2022

مواعيد إجازة #عيد_الفطر_المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي. pic.twitter.com/9At62jbNtO — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) مواعيد إجازة #عيد_الفطر_المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي. pic.twitter.com/9At62jbNtO — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) April 19, 2022

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن مواعيد أجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالدولة، وأيضاً العاملين بالقطاع الخاص، وجاء عبر الحساب الرسمي للوزارة على منصة تويتر أن إجازة عيد الفطر المبارك، تبدأ بنهاية دوام يوم السبت 2022/04/30 ميلادي الموافق 29 من شهر رمضان 1443 هجري، وتستمر لمدة أربع أيام كاملة، وشددت الوزارة على أصحاب الأعمال، التقييد بما ورد في الفقرة الثانية للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

أجازة الطلاب في السعودية 2022

حددت وزارة التعليم السعودية نظام أجازة نهاية أسبوع مطولة للطلاب، بحيث يتمكن الطالب من الحصول على أجازة تتراوح من 3 – 4 أيام في الأسبوع، بعد إقرار العودة الحضورية للمدارس هذا العام في ظل إجراءات وقائية مشددة تعمل عليها جميع المدارس، وتأتي الإجازة أحد أيام “الأحد / الأربعاء” إضافة إلي إجازة يومي الجمعة والسبت المعتادين، ليحصل الطالب على إجازة أيام الجمعة والسبت والأحد، أو تكون الإجازة أربع أيام وهم “الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت” وذالك يحدث في الأيام العادية للدراسة.