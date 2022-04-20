نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل وتحديد مواعيد صرف الدعم الريفي لعام 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل وموعد صرف الدعم الريفي 1443 وكم مبلغ دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة وشروط دعم ريف للأسرة المنتجة نجد كل هذه التساؤلات متصدرة في مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، فما هو الدعم الريفي أو ما يسمى ببرنامج التنمية الريفية المستدامة التي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية، ويهدف البرنامج إلى تحسين القطاع الزراعي وتحسين نمط الحياة الريفية لتحقيق أعلى مستويات الأمن الغذائي زيادة الإنتاج ورفع مستوى الكفاءة في الأنشطة التي تتعلق بالزراعة، ومن خلال الدعم الريفي يحصل صغار المزارعين وصغار المنتجين ومؤسساتهم الريفية بجمعياتهم التعاونية على الخدمات الزراعية بشكل أفضل ويتمكنوا من الوصول إلى الموارد الإنتاجية والإمكانيات الزراعية التي تتمتع بها المملكة من أجل تعزيز الوصول إلى الأسواق،ومن خلال عرض هذا المقال نقدم متى ينزل دعم الدعم الريفي 1443 كل شهر وكم مبلغ الدعم الريفي للعاطلين وربات البيوت والأسر المنتجة، وكيفية تغيير الحساب البنكي في برنامج ريف وهل دعم ريف قرض مسترد؟ وهل مستفيد التأهيل الشامل يستحق الدعم الريفي؟ وموعد نزول الدعم الريفي لهذا الشهر، وأبرز أساب لرفض الطلب ي برنامج ريف، فتابعونا.

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل

آلية التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة يتم إلكترونيًا عبر منصة ريف على شبكة الإنترنت، حيث يقوم المتقدم بتقديم كافة المستندات المطلوبة من خلال خلال إرفاقها على الموقع مع إدخال كافة البيانات المطلوبة، ويجب توخي الدقة عند ملء البيانات حتى لا يتم رفض الطلب، وبعد الانتهاء من تقديم طلب الحصول على الدعم الريفي، تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب ودراسة المشروع المقدم من المواطن للتأكد من استحقاقه لدعم برنامج ريف واستيفاء شروط التسجيل في برنامج ريف، وفي حالة الموافقة على الطلب يتم الآتي:

إعلام المستفيدين من الدعم بالقبول في خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه بالطلب.

في بعض الحالات قد يستعرض فترة دراسة الحالة وقتًا أطول، حيث يحتاج بعض المشاريع إلى زقت أطول لدراسة حالة دراسة الجدوى المقدمة للتحقق من إن كانت مفيدة أم لا وبناء عليها يتم رفض الطلب أو قبوله.

موعد صرف برنامج ريف

أكد برنامج ريف أنه تم إيداع المبالغ المادية للمستفيدين من الدعم المالي المباشر من البرنامج، ولكنه ذكر القائمين على برنامج ريف أنه قد يحدث اختلافًا في أوقات تنفيذ الإيداع للدعم في حسابات المستفيدين من بنك لآخر حسب نظام كل بنك، كما أعلن برنامج ريف في وقت سابق عبر تويتر أن المساعدات المالية المقدمة من برنامج ريف للأسر المنتجة وربات البيوت هي مبلغ غير مستردة، حيث انتشرت شائعات كثيرة بأن دعم برنامج ريف عبارة عن قروض واجبة الدفع فيما بعد، ولكن القائمين على هذا البرنامج نفوا هذه الشائعات، وأكد برنامج ريف أن هذه المبالغ هي مساعدات مالية مقدمة للمزارعين وأسرهم لدعم لتنمية هذه المناطق الريفية.

عداد نزول دعم برنامج ريف لهذا الشهر

لم يتبق سوى 4 أيام فقط على تاريخ إيداع الدعم الريفي لهذا الشهر في حسابات المستفيدين، حيث بلغ عدد المستفيدين من الدعم المالي المباشر من برنامج التنمية الريفية المستدامة 30 ألف مستفيد، حيث بلغ عدد الأسر المنتجة المستفيدة من الدعم 14 ألف أسرة وعدد المزارعين بلغ 16 ألف مزارع، كما بلغ عدد الطلبات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف 508 ألف طلب، ومن المقرر نزول دعم برنامج ريف لهذا الشهر يوم الإثنين 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 ميلادية.

متى ينزل الدعم الريفي 1443 للأسر المنتجة

موعد صرف دعم الريف يشغل بال الكثير من المواطنين العاملين في القطاع الريفي والزراعي بالمملكة، وفي هذا الإطار ذكر الحساب الرسمي لبرنامج ريف عبر تويتر أن موعد صرف الدعم الريفي 1443 سيكون في يوم 1 من كل شهر ميلادي، ويستمر صرف دعم ريف للمستفيدين حتى يوم 10 من الشهر الميلادي، كما أضاف الحساب الرسمي للبرنامج بعد أن وردت استفسارات كثيرة من المغردين حول تكرار صرف الدعم من عدمه- أنه سيتم تكرار صرف الدعم الريفي للأسر المنتجة وصغار المزارعين في قطاعات محددة، حيث نجد أن الوزارة حددت قطاعات معيته لا يتكرر الصرف للمسجلين فيها على خلاف قطاعات أخرى في بوابة الريف يتكرر فيها الدعم.

آلية قبول المشروعات في برنامج ريف

كشف برنامج ريف عن آلية قبول طلبات المتقدمين للحصول على الدعم الريفي، حيث أكد القائمين على البرنامج أنه يتم رفع المشروعات التي تم قبولها مبدئيًا من برنامج ريف إلى الجمعيات المعتمدة الشريكة حسب المناطق الإدارية لها، ومن بعدها تتولى الجمعيات مهمة التحقق من المشروعات من خلال التواصل مع المتقدمين وزيارة مندوبي الجمعيات لهم.

خطوات تغيير الحساب البنكي في برنامج ريف

كشف القائمين على برنامج ريف من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج على تويتر إمكانية تغيير الحساب المصرفي المسجل للمستفيد في البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف، فيمكنكم إجراء هذا التغيير من خلال تتبع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لبرنامج ريف.

الدخول على معلومات الطلب.

انقر على أيقونة “تعديل”.

إدخال رقم الآيبان الخاص بك.

اضغط على كلمة “حفظ” للتمكن من تغيير الحساب البنكي.

منصة ريف الإلكترونية

تقدم البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف خدمة التسجيل في دعم ريف لصغار المزارعين وصيادي السمك وصغار تجار المواشي في السعودية ، حيث يهدف برنامج ريف إلى تطوير وتنمية أنماط الحياة الريفية وتحقيق الأمن الغذائي في هذه المناطق الريفية والزراعية بالمملكة، ويمكنكم من خلال تسجيل دخول برنامج دعم ريف للتعرف على شروط الحصول على الدعم الريفي والتقديم على طلب الحصول على الدعم المالي المباشر من وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية، كما يمكنكم التواصل مع فريق الدعم الفني للبرنامج من خلال الصفحة الرسمية لدعم ريف على تويتر أو الاتصال على رقم ريف الموحد في أوقات العمل الرسمية.

كم دعم ريف للأسر المنتجة

تكثر الأسئلة من المسجلين في برنامج ريف للعاطلين وربات البيوت والأسر المنتجة حول كم مبلغ دعم ريف المستحق للمستفيدين من البرنامج، وفي هذا السياق حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية عدد البرامج المسموح بالتسجيل فيها للأسرة المستفيدة من دعم برنامج ريف، فمن شروط دعم ريف للأسر المنتجة ألا يتجاوز عدد البرامج التنموية عن ثلاثة برامج، كما اشترطت الجهات المنوطة بالبرنامج ألا يزيد الدعم الريفي السنوي للمستفيد عن 54 ألف ريال سعودية، فما هي آلية احتساب استحقاق الدعم الريفي للمستفيدين من البرنامج؟

صرف الدعم الريفي يكون بشكل شهري ومتواصل.

الدعم الريفي للأسر المنتجة سيتم صرفه لمدة 18 شهر متواصل.

الحد الأدنى للدعم الريفي هو 18000 ريال.

مبلغ الدعم الشهري = مبلغ الدعم ÷ 18 شهراً

في حال استحقاق المستفيد على الحد الأدنى للدعم، فانه سيحصل على مبلغ 1000 ريال غير مسترد شهريًا.

أما إذا كان مبلغ الاستحقاق 30000 للأسرة المنتجة، فان الدعم الشهري المستحق للأسرة هو 1666 ريال سعودي.

يمكن احتساب الدعم الشهري للأسر المنتجة وربات البيوت من خلال قسمة مبلغ الدعم الكلي على 18 شهر.

ما هو دعم ريف لربات البيوت

برنامج ريف هو برنامج تنموي الهدف منه تمكين ذوي الدخل المحدود من الأسر الريفية السعودية من ؟أجل تحسين الوضع المادي والاقتصادي لهم وتمكينهم من فتح مشاريع خاصة به وزيادة كفاءتهم وتحسين نمط الحياة الريفية في السعودية وتشمل برنامج الدعم الريفي ع جميع الأسر التي تقوم بعمل السمن أو الحليب أو النحل أوالبن والمخللات وحليب اللوز وزيت اللوز وزيت السمسم والمنتجات الجلدية ومنتجات الصدف، ولكن يقتصر التسجيل في الدعم الريفي لربات البيوت على حاملي الجنسية السعودية فقط.

قطاعات برنامج ريف للأسر المنتجة

حدد برنامج ريف القطاعات المستفيدة من الدعم المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، ولكن اشترطت الوزارة مزاولة المستفيد من الدهم للنشاط بنفسه، وفي حال توقف المواطن من مزاوله عمله أو نشاطه الزراعي يتم توقف صرف الدعم الريفي له، وتشمل دعم ريف للعاطلين والأسر المنتجة وربات البيوت عدة قطاعات منها الآتي:

دعم قطاع العسل وتربية النحل.

الفواكه المجففة.

صيد الأسماك.

المنسوجات الصوفية.

صناعة الأسمدة الأسمدة العضوية من مخلفات النباتات والفواكه والأسمدة الحيوانية.

الأثاث والسجاد والأحذية.

تجفيف النباتات والفواكه المجففة.

صناعة القهوة بأنواعها المختلفة.

تحميص وتعبئة وتغليف البن.

دعم المطاعم والمقاهي الريفية.

المزارع الريفية السياحية.

العطور والصابون والزيوت.

الأدوات المنزلية ومنتجات العناية بالبشرة.

السمن والزبد والروب.

المنحوتات والحقائب والكماليات الجلدية.

أسباب عدم الأهلية في الدعم الريفي

كشف برنامج ريف عبر موقع التدوينات تويتر عن أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض طلب الحصول على الدعم الريفي من برنامج التنمية الريفية المستدامة، وهذه الأسباب نعرضها لكم في النقاط التالية:

السبب الأول أن تكون بيانات المشروع مخالفة عن ما تم الإفصاح عنه من خلال المتقدم، فعدم تطابق البيانات يؤدي إلى رفض الطلب.

إذا لم يكن لدى المتقدم تصريح نحال.

من أسباب الرفض أيضًا عدم امتلاك المتقدم وثيقة تثبت ملكته للأرض.

يتم رفض الطلب في حال أن المنتج لا تشمله آلية الدعم المحدثة من برنامج ريف.

هل دعم ريف يؤثر على حالة الضمان الاجتماعي

يتناول الكثير من المواطنين المسجلين في معاشات الضمان الاجتماعي هذا الأمر، فهل يؤثر دعم ريف على الضمان الاجتماعي أم لا؟

قام فريق خدمة المستفيدين لبرنامج الدعم الريفي عبر حساب البرنامج الرسمي بالرد على هذا التساؤل بالنفي، حيث ذكر البرنامج أن الدعم الريفي المستحق للمستفيد لا يؤثر على استحقاقه للضمان الاجتماعي، حيث يمكن لصغار مربي الماشية وصغار المزارعين الاستفادة من دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة دون أن يكون لذلك تأثير على استيفائه لشروط استحقاق الضمان الاجتماعي.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي لربات البيوت والأسر المنتجة

يمكن دعم ريف العاطلين وربات البيوت والأسر المنتجة في السعودية من البدء في مشاريعهم الخاص من خلال تقديم المساعدة المالية لهم، حيث أن الدعم المادي الذي يقدمه برنامج ريف يجعل الأسر لديهم الإمكانيات اللازمة لشراء الموارد والخامات التي يستطيع من خلالها المواطن التوسع في المشروع وفتح سبل للتسوق لها، وفي هذا الإطار أطلقت وزارة البيئة والزراعه السعودية رابط التقديم في برنامج لريف للأسر المنتجة عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف، ويمكنكم التسجيل الإلكتروني في البرنامج من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى رابط تسجيل دخول برنامج ريف الإلكترونية.

الإلكترونية. انقر على ” سجل الآن” في أعلى الصفحة الرئيسية بالموقع.

كتابة اسم المتقدم رباعيًا.

كتابة رقم السجل المدني ومكان الإقامة.

تحديد الجنس سواء كان ذكر أو أنثى

إدخال تاريخ الميلاد والعمر بالأرقام للمتقدم.

تحديد الحالة الاجتماعية للمتقدم.

إدخال الحالة الصحية أيضًا.

في حال كان المتقدم متزوجًا فينبغي عليه كتابة عدد أفراد أسرته بالأرقام.

إدخال رقم جوال متاح للتيسير التواصل مع المتقدم في أي وقت.

تحديد مصدر الدخل الخاص مع كتابة إذا كنت موظفًا أم لا.

كتابة المؤهل الحاصل عليه المتقدم.

إرفاق الهوية الوطنية على الموقع مع رفع فاتورة كهرباء أو هاتف.

تحديد نوع النشاط الذي يعمل به المتقدم.

يشترط كتابة نبذة عن المشروع المراد التسجيل به مع تحديد عدد سنوات الخبرة في هذا المشروع.

الانتهاء من الإجابة على كافة الأسئلة الخاصة الموجودة على المنصة.

يقوم المتقدم بـالضغط على أيقونة “تسجيل” لكي يُفعل عملية التسجيل على منصة ريف للأسر المنتجة.

هل دعم ريف قرض مسترد؟

يتساءل الكثير من المسجلين في برنامج ريف عن طبيعة الدعم الريفي المقدم من وزارة المياه والبيئة والزراعة في المملكة السعودية إلى صغار الزارعين وربات البيوت البيوت والأسر المنتجة في المناطق الريفية، فجاء سؤال أحد المغردين على الصفحة الرسمية لبرنامج ريف على تويتر على هذا النحو “هل دعم ريف قرض مسترد؟”، وجاء رد فريق الدعم الفني لبرنامج ريف ـأن دعم ريف في جميع القطاعات الريفية دعم مالي مباشر غير مسترد، وأن الدعم الريفي المقدم إلى هذه الفئات هدفها تحسين الحالة الاقتصادية لصغار المزارعين وتشجعيهم على تحقيق الأمن الغذائي في هذه المناطق الريفية.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا التقرير بعد عرض متى ينزل دعم رف بعد التسجيل ومتى ينزل الدعم الريفي 1443 وكم دعم ريف للأسر المنتجة وما هو الدعم الريفي لربات البيوت، كما استعرضنا طريقة التسجيل في ريف عبر بوابة ريف للدعم المادي.