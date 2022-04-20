رئيس المجلس الأوروبي يعلن وصوله إلى العاصمة الأوكرانية

وصل شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي الذي يمثّل الدول الأعضاء في الاتحاد، صباح الأربعاء إلى كييف، وفق ما كشف في تغريدة، وذلك في وقت تتعرّض أوكرانيا لهجوم روسي جديد واسع في شرق البلد.
وكتب ميشال في تغريدة أرفقها بصورة له على رصيف محطة قطار في العاصمة الأوكرانية “في كييف اليوم، في قلب أوروبا الحرّة والديمقراطية”.
تتزامن تلك الزيارة التضامنية مع تقارير عن اشتداد المعارك في دونباس شرقي أوكرانيا مع سعي القوات الروسية لكسر الدفاعات الأوكرانية.
كما جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اتهام القوات الروسية بارتكاب جرائم إبادة جماعية واستخدام أسلحة محرمة دوليا، فضلا عن تهجير عشرات الآلاف من سكان ماريوبول.
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