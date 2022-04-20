اليابان تدرس إعطاء الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

وقالت مصادر حكومية يابانية، اليوم الثلاثاء، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، إن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية ستدرس أيضا ما إذا كانت ستجعل الطاقم الطبى مؤهلا للحصول على الجرعة الرابعة بعد أن أعرب بعض الخبراء عن دعمهم لهذه الخطوة.
وأضافت المصادر الحكومية أن الوزارة ستضع اللمسات الأخيرة على الخطة بعد سماع آراء الخبراء فى اجتماع لجنة اللقاح المقرر عقده فى 27 أبريل.
وتمثل هذه الخطوة تغييرًا كبيرًا فى الطريقة التى تعاملت بها اليابان مع اللقاحات المضادة لكورونا، حيث غطت البلاد حتى الآن مجموعة واسعة من الفئات العمرية.
وأشارت المصادر إلى أن السبب وراء تقييد الأهلية للجرعات الرابعة هو تقارير تفيد بانخفاض فعالية هذه الجرعات لدى الشباب.
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