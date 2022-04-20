عاجل- روسيا تكشف حصيلة الأهداف المدمرة فى أوكرانيا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن من بين الأهداف التى تم ضربها خلال الليلة الماضية، 4 مراكز قيادة، و57 نقطة لتجمع القوات الأوكرانية، كما تم تدمير 73 منشأة عسكرية، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.