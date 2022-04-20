مليشيات الحوثى تخرق الهدنة وتشن هجوما على مأرب

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "اليمن" الإخبارية عن المصادر القول: إن قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية ورجال القبائل تخوض معارك عنيفة مع المليشيات الحوثيّة بعد خرقها للهدنة الأممية بصورة مفاجئة. يذكر أنه جرى التوصل لهدنة تمتد لشهرين تم التوصل إليها بين أطراف النزاع اليمنية برعاية أممية بداية من أول أيام شهر رمضان المبارك.

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