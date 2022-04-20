عاجل- أوكرانيا تعلن اتفاقا إنسانيا مع روسيا بشأن ماريوبول

جدة - نرمين السيد - قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى، إيرينا فيريشتشوك، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئى مع روسيا بشأن فتح ممر إنسانى اليوم الأربعاء، لإجلاء النساء والأطفال وكبار السن من مدينة "ماريوبول" المحاصرة.





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