وصف مدرب ليفربول يورغن كلوب، إظهار الدعم لكريستيانو رونالدو خلال الفوز 4- صفر على مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء، بأنه كان "لقطة المباراة" حيث وقف المشجعون لمدة دقيقة، للتضامن مع النجم البرتغالي بعد وفاة طفله الرضيع.
وأبلغ كلوب الصحفيين "بالتأكيد كانت لقطة المباراة رغم النتيجة الرائعة التي حققناها. كانت الدقيقة السابعة الأبرز في المباراة عندما أظهرت جماهيرنا معدنها الأصيل".
وأضاف: "أظهر الاستاد كله معدنه الأصيل. هناك أشياء كثيرة أكثر أهمية في الحياة من كرة القدم. مشاعرنا جميعا مع كريستيانو وعائلته"، حسبما ذكرت "رويترز".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كلوب يشيد بـ"المعدن الأصيل" لجماهير ليفربول بعد دعم رونالدو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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