نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل التأجيري للسيارات المقدم من بنك الرياض للمقيمين والسعوديين في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل التأجيري للسيارات ، يعد من أبرز برامج التمويل التي يقدمها بنك الرياض لعملاء المصرف الذين يحولون رواتبهم للمصرف أو للعملاء الغير محوله رواتبهم، ويعد من أهم مميزات برنامج تمويل السيارات في بنك الرياض أنها متوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية كما هو موضح على موقع البنك الرسمي، وذلك لتلبيه احتياجات العديد من الأشخاص الراغبين في الحصول على سياراتهم الخاصة، تتسارع البنوك في المملكة العربية السعودية في تقديم أفضل عروض تمويل السيارات فمنها تمويل سيارات بنصف السعر من البنك الأهلي وتمويل سيارات بنصف السعر من بنك الرياض وعلى رأسهم تمويل السيارات المقدم من بنك التنمية الاجتماعية، ومن هذا المنطلق يقدم بنك الرياض السعودي برامج مختلفة لتمويل السيارات منها ما سوف نتناوله في هذا المقال وهو التمويل التأجيري للسيارات المقدم من مصرف الرياض.

شروط برنامج التمويل التأجيري للسيارات للسعوديين من الجهات المدرجة

تختلف شروط تمويل السيارات في بنك الرياض بالنسبة للسعوديين في حالة إذا كان ممن محوله رواتبهم أو غير محوله رواتبهم، وتعد تلك الشروط هي كالتالي:

بالنسبة للعملاء المحولة رواتبهم

يشترط أن يكون المتقدم عمره أكثر من 21 عاماً.

يكون صافي دخل المتقدم أربعة آلاف ريال سعودي.

لا يشترط للمتقدم من هذه الفئة مدة خدمة معينه.

تقديم خطاب تحويل الراتب إلى المصرف.

العملاء الغير محولة رواتبهم

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

يشترط أن يكون صافي دخل المتقدم من هذه الفئة ستة آلاف ريال سعودي.

يجب أن يكون قد أمضى بالخدمة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

شروط برنامج التمويل التأجيري للسيارات لغير السعوديين من الجهات المدرجة

لكي يستطيع الغير سعودي الجنسية الاستفادة من من هذا البرنامج يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:

عملاء البنك المحولة رواتبهم

يجب أن يكون المتقدم من منسوبي القطاع العام الحكومي أو القطاع الخاص.

يشترط أن يكون عمر المتقدم 21 عاماً.

ألا يقل صافي دخل المتقدم من هذه الفئة عن أربعة آلاف ريال سعودي.

أن يكون قد أمضى بالخدمة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

تقديم خطاب تحويل الراتب لبنك الرياض.

العملاء الغير محولة رواتبهم

بدون تقديم خطاب تحويل الراتب.

يجب أن يكون صافي دخل المتقدم ثمانية آلاف ريال سعودي.

بخلاف ذلك نفس الشروط السابق ذكرها.

كيفية التقديم بطلب الحصول على منتج التمويل التأجيري للسيارات

يشترط للحصول على الموافقة المبدئية للحصول على التمويل التأجيري للسيارات يمكن للمتقدم زيارة أي مستشار بيع لدى الوكلاء المعتمدين أوالاتصال على 8001242020 أو من خلال زيارة موقع بنك الرياض الإلكتروني لتقديم الطلب أون لاين، ثم تتبعها بتقديم المستندات التالية بعد الحصول على الموافقة المبدئية:

تقديم تعريف بالراتب حديث لم يمر على إصداره أكثر من شهرين. أصل بطاقة الهوية الوطنية / الإقامة (سارية المفعول). تعبئة نموذج طلب التمويل التأجيري للسيارات بنوع السيارة الراغب في الحصول عليها. أصل رخصة القيادة (سارية المفعول). تقديم كشف حساب لآخر 3 شهور مصدق عليه من البنك المحول إليه الراتب (فقط عند الرغبة بعدم تحويل الراتب إلى بنك الرياض). شهادة تحويل الراتب (في حالة اختيار التمويل مع تحويل الراتب إلى بنك الرياض). تقديم عرض سعر من الوكيل أو المعرض المعتمدين فقط لدى البنك الرياض.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم كل ما يخص التمويل التأجيري للسيارات المقدم من بنك الرياض، من شروط وطريقة التقديم على هذا التمويل لامتلاك سيارتك الشخصية بكل سهولة ويسر.