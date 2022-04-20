أستعلام أرقام جلوس توجيهي الأردن 2022 موقع exams.moe.gov.jo بالرقم الوطني لمدة 5 أيام

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عمر شويل - جدة أستعلام أرقام جلوس توجيهي الأردن 2022، من أهم وأشهر الكلمات البحثية اليوم في الأردن، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن تفعيل رابط بطاقات التوجيهي الرسمي، عبر موقعها على منصة تويتر، وقالت |أن الطلاب مدعون للدخول على الموقع الإلكتروني وتسجيل بياناتهم المطلوبة لمعرفة أرقام الجلوس، تمهيداً لعقد الأمتحان العام وفق الموعد المحدد من قبل الوزارة، ونحن عبر موقع ثقفني، سنقدم لكم التفاصيل الكاملة وطريقة الاستعلام الإلكترونية عن بطاقات الجلوس.

حددت وزارة التربية والتعليم في الأردن اليوم الخميس، الموافق 2022/04/21 موعداً للاستعلام الإلكتروني عن بطاقات الجلوس، وحددت رابط exams.moe.gov.jo لمعرفة أرقام جلوس أمتحان الشهادة الثانوية العامة، والذي سيبدأ من يوم 2022/06/30 ويستمر حتى يوم 2022/07/25 القادم، ودعت الوزارة الطلاب التأكد من المباحث التي سجلوا بها، وتدقيق البيانات التي سجلت في بطاقات الجلوس وتصويب الخطأ في الخانة المخصصة به.

أستعلام أرقام جلوس توجيهي الأردن 2022

حتى يمكنك معرفة رقم الجلوس عليك بالدخول على الرابط المخصص، وتسجيل البيانات المطلوبة بصورة صحيحة، والنقر على عرض النتيجة لتظهر لك رقم المقعد الخاص بك في أمتحان الثانوية العامة.

ألية الاستعلام عن أرقام جلوس توجيهي الأردن