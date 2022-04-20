hrsd.gov.sa موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي شهر مايو 2022 وشهر شوال 1443 وطريقة التسجيل وحالات وقف الضمان

بحث العديد من الأشخاص عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي والذي تقدمه الدولة السعودية للمواطنين من الفئات التي تستحق الحصول على الدعم المالي، وبالإضافة إلى ذلك قد تدهورت حالة العديد من العائلات خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد والحجر الضحى، لذلك عملت المملكة العربية السعودية أن تكون طوق النجاة التي تستنجد بها هذه الفئات المتضررة لتحصل على يد العون وتقديم لهم معاش خاص بهم يعينهم على استمرار حياتهم والوقوف مرة أخري على أرض صلبة وفتح مشاريعهم، وفي هذا المقال سنقدم لكم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو وطريقة التسجيل فيه وحالات وقف المعاش فتابعونا لمعرفة المزيد من المعلومات المتعلقة بمعاش الضمان السعودي.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر مايو hrsd.gov.sa

بدأ الكثير من الراغبين في معرفة موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور في البحث عن موعد محدد لصرف معاشهم لشهر مايو، وقد كان أعلن من قبل عن بداية صرف المعاش وهو يوم ١ من شهر شوال ١٤٤٣ هجريا والموافق ٢ من شهر مايو ٢٠٢٢، وعلى الفئات المستحقة التقدم لصرف معاشهم في هذا الموعد المعلن.

طريقة التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور

يمكنكم الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع عدد من الخطوات السهلة لإرسال طلبكم إلى الجهات المسؤولة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي السعودية من خلال الضغط على الرابط التالي

عليك الضغط على تسجيل بياناتك.

ستظهر لك مجموعة من المربعات التي تطلب من ملئها وهي كالتالي كتابة اسم المتقدم للحصول على المعاش رباعي ورقم الهوية ورقم هاتفك وتاريخ ميلادك ومحل الإقامة.

اضغط على مربع الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

اضغط على زر الإرسال.

حالات وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

يوجد بعض حالات التي يوقف لها معاش الضمان الاجتماعي المطور وسوف نعرضها عليكم: