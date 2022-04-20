نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد الفطر المبارك بالمملكة للطلاب و للقطاع الحكومي والقطاعين الخاص والربحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إجازة عيد الفطر المبارك، لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مساء يوم الثلاثاء عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها عن تحديد موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي، وقد وضحت مسبقا عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الحكومي، ولهذا بدأ جميع العاملين بالدولة بالبحث عن إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يحتفل ملايين المسلمين من حول العالم بعيد الفطر المبارك الذي أنعم الله علينا به حيث يجتمع جميع المسلمين في العيد للاحتفال به و لتهنئة بعض لذلك يبحث المواطنين عن موعد الإجازة لرفع أعباء العمل والضغوطات عنهم في أيام العيد.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الحكومي 1443

هناك الملايين من العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية الذين يتساءلون عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك التي حددتها الحكومة، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الحكومي ستكون 13 يوم بأجر كامل على أن تبدأ من يوم الاثنين الموافق 25 أبريل 2022 الموافق 24 من رمضان 1443 و تستمر حتى يوم الأحد الموافق 7 مايو 2022 الموافق 7 شوال 1443، ويستطيع جميع العاملين بالقطاع الحكومي الاستماع الاحتفال بعيد الفطر المبارك في هذه الأيام.

اجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي 1443

مواعيد إجازة #عيد_الفطر_المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي. pic.twitter.com/9At62jbNtO — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) مواعيد إجازة #عيد_الفطر_المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي. pic.twitter.com/9At62jbNtO — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) April 19, 2022

مساء يوم الثلاثاء أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي على أن تكون الإجازة لمدة 4 أيام وتبدأ الإجازة مع نهاية دوام السبت 29 رمضان 1443 الموافق 30 إبريل 2022 حتى يوم الأربعاء 4 مايو 2022 الموافق 4 شوال 1443 م، كما حزت الوزارة على جميع أصحاب العمل الالتزام بهذه اللائحة التنفيذية لنظام العمل وعدم التخلف عنها، وهذا لكى يستطيع العاملين الاستماع و الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك للطلاب

أعلن خادم الحرمين على تقديم موعد إجازة عيد الفطر المبارك للطلاب ليبدأ من يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2022 الموافق 20 رمضان 1443 حتى يوم 8 مايو 2022 الموافق 8 شوال 1443 وتستمر الإجازة لمدة 21 يوم، و بناء على الخطة الزمنية الدراسية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم السعودية كان من المفترض أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك للطلاب تبدأ من يوم السبت 25 أبريل 2022 الموافق 24 رمضان 1443.