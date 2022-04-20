موعد صرف المكرمة الملكية hrsd.gov.sa لمستفيدي الضمان المطور وشروط إستحقاق المعونة

موعد صرف المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي المطور هذا ما يبحث عنه الكثير من المواطنين السعوديين، وهي عبارة عن مبلغ مادي يصرف للمواطنين من داخل المملكة العربية السعودية بأمر من الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وقد تختلف قيمة المكرمة الملكية من شخص لآخر ومن أسرة لأخرى، والكثير من الأشخاص ينتظر موعد صرف المكرمة الملكية التي من المقرر أن يتم صرفها بعد معاش الضمان الاجتماعي أي في النصف الثاني من شهر رمضان للمستفيدين على حسب عدد أفراد الأسرة وعدة عوامل أخرى.

موعد صرف المكرمة الملكية من الضمان الاجتماعي المطور

يبحث الكثير من المواطنين من داخل المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المكرمة الملكية بناءً على تعليمات سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين التي من المتوقع صرفها في حساب المستفيدين في الثلث الأخير من شهر رمضان، وقد يختلف قيمة المبلغ المنصرف من أسرة لأسرة على حسب عدد أفراد الأسرة، حيث أن مهما بلغ عدد أفراد الأسرة فلا يتعدى المبلغ عن 3000 ريال سعودي، وقد يصرف للأسرة المكرمة من ثلاثة أفراد مبلغ 2000 ريال سعودي والأسرة المكونة من فردين 1500 ريال سعودي، أما الفرد الواحد المستقل قد يحصل على مبلغ 1000 ريال سعودي، كما وضعت وزارة الموارد البشرية رقم هاتف للاستفسار أكثر عن موعد صرف المكرمة الملكية.

شروط استحقاق المكرمة الملكية للضمان المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسؤولة عن البرنامج الشروط الواجب توافرها لدى الفرد المستقل والأسرة حتى يتم حصولهم على راتب المكرمة الملكية، وهي كالآتي:

على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

يجب على المتقدم أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

يشمل النظام الأشخاص التي تم قبولهم في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

بالإضافة إلى ذلك المستفيدين من حساب المواطن.

يجب أن لا يكون دخل المستفيد من المكرمة الملكية أكثر من 3000 ريال سعودي.

يجب على المتقدم إثبات عدم امتلاكه لأي سجلات تجارية أو عقارات مرتفعة الثمن.

طريقة الاستعلام عن صرف مكرمة رمضان 1443

حتى يتم الاستعلام عن صرف المكرمة الملكية يجب اتباع الآتي: