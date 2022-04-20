التسجيل بنظام نور لطلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي NOOR للعام الدراسي الجديد

كان تساءل الكثيرين من أولياء الأمور حول طريقة تسجيل أبنائهم من طلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور التعليمي، حيث كان قد صدر أحد التصريحات الرسمية من وزارة التربية والتعليم السعودية بشأن المواعيد الخاصة بتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي وكذلك طلاب رياض الأطفال ضمن نظام نور التعليمي، وذلك رغبة من أولياء الأمور في معرفة طريقة التسجيل وموعد التقديم، وهو ما سوف نستعرض معكم في السطور التالية بالتفصيل فتابعوا معنا ما يلي.

موعد تسجيل طلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في نظام نور

جاء تساءل أولياء الأمور حول المواعيد الخاصة بتسجيل أبنائهم من طلاب رياض الأطفال وكذلك الصف الأول الابتدائي، وجاء ذلك بعد أن تم الإعلان على أحد الروابط الجديدة والمُحدثة، ومن خلال هذا الرابط سوف يتمكن أولياء الأمور من تسجيل أبنائهم في نظام نور التعليمي، ومن الجدير بالذكر أن جميع المواعيد الخاصة بتسجيل الأطفال كانت قد صدرت بالفعل وبشكل رسمي ضمن التقديم لمرحلة رياض الأطفال في جميع المدارس سواء كانت المدارس الأهلية أو المدارس الأجنبية أو حتى المدارس الحكومية على مستوى كافة أنحاء ومدن المملكة العربية السعودية، وجاءت أيضًا المواعيد الخاصة بتسجيل الأطفال بشكل رسمي في المرحلة رياض الأطفال أو للتقديم للصف الأول الابتدائي

وكان قد صدرت بشكل رسمي مواعيد تسجيل طلاب الصف في نظام نور، كما أنه من المقرر أن تبدأ عملية التقديم في مدارس تحفيظ القرآن الكريم في 16/9/1443 هـ، كذلك سوف تكون عملية التقديم للأطفال متاحة بدءًا من عمر 6 سنوات أو اقل بحوالي 90 يوم فقط كحد ادنى، وحد اقصى أن يكون عمر الطالب حتى 11 عام، أما بالنسبة التسجيل والتقديم للطلاب في مدارس الأجنبية والمدراء الاهلية والعالمية، فسوف يبدأ التقديم الخاص بها بداية أيضًا بداية من 16/9/1443هـ، وسوف تستمر مدة تلقي طلبات التقديم حتى تاريخ 17/3/1444 هـ.

طريقة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور