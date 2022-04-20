وقال زيلينسكى، إن روسيا ترفض فتح ممرات إنسانية لسكان المدينة، ولم ترد على اقتراح تبادل الأسرى، متهما القوات الروسية بقتل المدنيين الأوكرانيين عمدًا واستهداف المبانى السكنية والبنية الأساسية واستخدام كافة الأسلحة المحرمة دوليًا.
فيما ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن القوات الروسية تمكنت من إجلاء نحو 120 مدنيًا، بينهم خمسة أطفال واثنين من ذى الاحتياجات الخاصة من المناطق المتاخمة لمصنع أزوف ستال للمعادن بمدينة ماريوبول الأوكرانية.
وذكرت أن كتائب القوميين المتطرفين المتحصنة فى مصنع أزوف ستال مستمرة فى استخدام المدنيين دروعا بشرية، وترفض السماح لهم بالخروج عبر الممرات الإنسانية التى فتحتها وزارة الدفاع الروسية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، دعت أمس، كتائب (آزوف) الأوكرانية فى ماريوبول إلى إلقاء السلاح والاستسلام وفق نظام تهدئة يبدأ اليوم من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو.
وذكرت الوزارة أنه "بالنظر إلى الوضع الكارثى فى مصنع آزوف ستال للمعادن، بالإضافة إلى الاسترشاد بالمبادئ الإنسانية البحتة، تدعو القوات المسلحة الروسية مرة أخرى مقاتلى الكتائب القومية والمرتزقة الأجانب من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو وقف أى أعمال عدائية والاستسلام وإلقاء أسلحتهم".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجنود الروس اكتشفوا معقلا أوكرانيا للدفاع فى مدينة خيرسون المحررة، مشيرة إلى أن النازيين الأوكرانيين استخدموا إحدى مدارس المدينة لتحصين أنفسهم.
وذكرت الوزارة - فى بيان - أن المؤسسة التعليمية هذه نفسها وطابقها الأرضى كانا مليئين بصناديق الذخيرة والأسلحة وكذلك الأدوية والمعدات العسكرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- تطورات الحرب فى ماريوبول (صعبة للغاية) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.