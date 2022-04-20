رسالة عاجلة من روسيا لـ أمريكا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن تعليق السفارة جاء فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى اليوم الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان عن جولة جديدة من الحوار رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وكوبا حول الهجرة فى 21 أبريل.

وقالت السفارة الروسية، فى بيانها، إن "الحوار دائما أفضل من غيابه.. حان الوقت للولايات المتحدة للتخلى عن سياسة الحصار والعقوبات العبثية فى الشؤون الخارجية".