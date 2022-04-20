كوريا الجنوبية تواصل تسجيل أرقاما قياسية فى إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت أنه تم تسجيل 111 ألفا و325 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 16 مليونا و583 ألفا و220 إصابة.
وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال الفترة نفسها 166 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 21 ألفا و520 حالة، حسبما أوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وذكرت الوكالة أنه حتى منتصف ليل الثلاثاء، تم تطعيم 44.53 مليون، بنسبة بلغت 86.8% من السكان البالغ عددهم 52 مليون نسمة، بشكل كامل، وتلقى 33 مليونا، بنسبة بلغت 64.4%، جرعات معززة.
وبدأت كوريا الجنوبية في إعطاء اللقاحات المعززة الثانية للقاح كوفيد-19 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، بعد أربعة أشهر من أول جرعة معززة.
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