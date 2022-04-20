عاجل- إجراء عسكرى أمريكى بشأن الأزمة الأوكرانية

وأوضح كيربى، فى مؤتمر صحفى نشره البنتاجون عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الأربعاء: "بالتأكيد لن أستبعد إمكانية الموافقة على نقل المزيد من مخزون أسلحة وزارة الدفاع إلى أوكرانيا"، وإذا رغب الأوكرانيون فى المزيد من الدعم المدفعى، فسنبذل قصارى جهدنا لتقديم دعم مدفعى إضافى".
وتابع كيربى قائلا إن "الولايات المتحدة ليس لديها أى مؤشرات على أن القوات الروسية استهدفت أى معدات أو شحنات الأسلحة الغربية المرسلة لأوكرانيا".
وأعلن كيربى أن أوكرانيا تسلمت مقاتلات وقطع غيار لتعزيز سلاحها الجوى، رافضا تحديد عددها ونوعها أو مصدرها، وأن الأوكرانيين لديهم اليوم عدد من المقاتلات تحت تصرفهم أكبر مما كان لديهم قبل أسبوعين، مضيفا أن الوزارة تسهم -إلى جانب وكالات أخرى- فى جمع وتقديم وثائق وأدلة حول مزاعم بارتكاب روسيا جرائم حرب ضد المدنيين فى أوكرانيا.
وأشار كيربى إلى أن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، يعتزم لقاء نظيره البولندى فى واشنطن اليوم الأربعاء، كما يعتزم لقاء نظيره التشيكى غدا الخميس.
وكان لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكى بحث هاتفيا أمس الثلاثاء، مع نظيرته الإسبانية مارجريتا روبلز تطورات المساعدات الأمنية لأوكرانيا.
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