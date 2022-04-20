أجمل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2022 تهنئة عيد الفطر مكتوبة

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عمر شويل - جدة أجمل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الفطر عيد الفطر المبارك هو أحد أعياد المسلمين حيث يوجد للمسلمين عيدين هما الفطر والأضحى، وعيد الفطر من الأعياد الجميلة التي يحبها المسلمين ويهنئون بعض بها بأحسن وأجمل العبارات، ويأتي عيد الفطر بعد شهر رمضان الكريم. وخلال هذه الأيام نظرًا لبلوغ نصف شهر رمضان يبحث الجميع عن أجمل أجمل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام 2022، وخلال السطور القليلة الآتية سأذكر لكم أجمل وأفضل العبارات للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

أجمل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2022 وموعد عيد الفطر المبارك 2022

معظم المواطنين المصريين والمسلمين عامًا في جميع أنحاء العالم يبحثون عن موعد عيد الفطر المبارك ، وذلك لأن العيد يأتي بعد الإنتهاء من شهر الصيام العظيم رمضان الكريم.

، وذلك لأن العيد يأتي بعد الإنتهاء من شهر الصيام العظيم رمضان الكريم. قد مر النصف من رمضان ولا نعلم يوم عيد الفطر بالتحديد. ولهذا السبب قامت دار الإفتاء بالإعلان عن موعد عيد الفطر وهو يوم 2 من شهر مايو لعام 2022.

كما جائت بعض الأسئلة الأخرى التي تدور حول موعد صلاة العيد وهل سيكون هناك صلاة عيد داخل المساجد أم لا .وذلك لأن خلال السنوات القليلة التي مضت بوجود فيروس كورونا لم يكن هناك صلاة عيد داخل المساجد المصرية.

لكن هذا العام ذكر أن صلاة العيد ستكون في تمام الساعة 5 صباحًا، وسوف تكون الصلاة في جميع المساجد، وكانت هذه هي أجمل بشرى للمسلمين.

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إجازة عيد الفطر 2022

من المعروف أن إجازة عيد الفطر تكون 4 أيام هي أول أيام عيد الفطر وثاني أيام عيد الفطر وثالث أيام عيد الفطر ورابع أيام عيد الفطر. وتكون الإجازة في كافة القطاعات بالدولة سواء القطاعات الحكومية أو الخاصة ولكن هذا العام الأمر مختلف بعض الشيء.

حيث أن خلال هذا العيد ستكون الأجازة أسبوع كامل وهذا نظرًا لوجود شم النسيم وعيد تحرير سيناء سيأتيان خلال شهر رمضان ولكن سوف يتم تأجيلها لأواخر شهر رمضان.

تبعًا لهذا سوف تبدأ الإجازة من يوم الخميس الموافق 28 أبريل وحتى الأربعاء رابع أيام العيد الموافق 4 مايو 2022.

أجمل العبارات للتهنئة في عيد الفطر 2022

هذه هي أجمل وأرق العبارات لتهنئة بعيد الفطر المبارك: