موعد إيداع الدعم السكني وشروط التقديم وطريقة التسجيل بالمملكة السعودية

يتناول حديثنا عن الدعم السكني وهو ما ينال تساؤلات الكثير من المواطنين المستفيدين منه، حيث أن الدعم السكني هو ما قامت بتقديمه مسبقا وزارة الإسكان من أجل مساعدة الأسر التي بلا مأوى والذين هم في حاجة لمسكن يمكن العيش به، ومن هم بحاجة لهذا الدعم قامت المملكة السعودية بدعم موقع إلكتروني لتقديم المواطنين على هذا الدعم ومعرفة من هم أحق بهذا الدعم وبحاجة إليه، فإن المملكة تعمل بجهد على توفير أساسيات شعبها وإكرامه فهي تبحث بشتى الطرق على توفير حلول سكنية للمواطنين، وكل ما هو مراد من المتقدمين أن يتم دفع 300 ريال سعودي إيجار بشكل شهري، ويوجد أولوية أسرة عن أسرة غيرها أشد حاجة، ويكون موعد إيداع الدعم 24 من شهر أبريل 2022 صباح يوم الأحد.

شروط التقديم للدعم السكني

وضعت الوزارة بعض الشروط الأساسية من أجل الدعم السكني ولابد من الالتزام بها وهو ما سنوضح رؤيته الآن:

من أهم شروط قبول الدعم أن يكون المواطن أو المواطنة حاملين للجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم يواجه صعوبة كبيرة في الحصول على مبنى سكن لأسرته.

يجب على المتقدم لهذا الدعم أن يزيد عمره عن 25 عام، ويكون رب لأسرة باحث لهم عن مسكن جيد.

أن المتقدم له سكن دائم ومقيم بشكل مستمر في المملكة السعودية، فلا يجب أن يكون متنقل خارج وداخل البلاد ولكن يجب استقراره بشكل كامل داخل حدود المملكة.

عند التسجيل لابد من وجود إثباتات على عدم تملكه لأى عقارات سكنية، وإلا سيكون من المقتدرين على إيجاد سكن خاص به أو بأسرته.

ألا يكون هناك أيًا من الدعم السكني الآخر ما يقوم بدعمه، المتقدمين الذين تقوم جهات أخرى مختصة بالدعم السكني لهم غير مقبول بهم، ويصنفون أنهم غير مقبولين داخل الدعم السكني.

طريقة التسجيل في الدعم السكني

لكي يتم التأكد من صحة التقديم، قامت المنصة بتوضيح بعض الخطوات الرئيسية والتي يجب اتباعها وهى الخطوات الآتية: