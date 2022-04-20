حزمة مساعدات عسكرية أميركية كبيرة لأوكرانيا خلال أيام

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر متعددة مطلعة إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن خلال الأيام المقبلة عن حزمة مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا بنفس حجم مساعدات بقيمة 800 مليون دولار تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول أميركي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إنه من المتوقع أن تكون حزمة المساعدات العسكرية الجديدة بحجم الحزمة السابقة تقريبا، لكن التفاصيل ما زالت قيد الإعداد.

وكانت محطة إن.بي.سي نيوز التلفزيونية أول من نشر تقريرا عن الحزمة الجديدة.

وأعلنت إدارة بايدن الأسبوع الماضي عن مساعدات إضافية بقيمة 800 مليون دولار، ومن بينها أنظمة مدفعية وقذائف مدفعية وناقلات جنود مدرعة وزوارق دفاع ساحلي ذاتية القيادة، لتوسع نطاق العتاد الذي يتم إرساله إلى كييف ليشمل أنواعا جديدة من المعدات الثقيلة.

وإذا جاءت حزمة المساعدة الجديدة كما هو متوقع، فسوف يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار.