نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمر ملكي يعلن عن موعد إجازة عيد الفطر الجديد للطلاب بتوقيت أم القرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرص الملك سلمان اليوم على القيام بإصدار أمر ملكي مهم للغاية لجميع الطلاب حول إجازة عيد الفطر ومتى ستبدأ ومتى تنتهي مع مجيء موعد التوقيت الصيفي وإليك الآن كامل التفاصيل حول الأمر.

مع بداية بدء التسجيل لطلاب وطالبات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي حرصت وزارة التعليم على القيام بالإعلان عن موعد العام الدراسي 1444هـ، حيث العديد من أولياء الأمور من العمل على تقصي الحقائق حول المواعيد الرسمية مع نهاية العام الدراسي الحالي الذي يعد من الأعوام الدراسية الاستثنائية التي برزت فيها العديد من القرارات أهمها تقسيم الفصل الدراسي الواحد إلى ثلاث فصول دراسية كاملة بدلاً من فصلين دراسيين وهذا لكي يصبح الطالب السعودي مماثل للطالب الأجنبي الذي يقضي فترة طويلة في الدراسة حتى يتمكن من ملاحقة سوق العمل وإليك الجديد حيال الأمر.

أمر ملكي بشأن إجازة عيد الفطر للطلاب

قام الملك سلمان آل سعود على القيام بالإعلان عن المواعيد الجديدة لبدء إجازة غيد الفطر للطلاب، وتم التقرير أنه سيتمكن الطلاب من الحصول على الإجازة الرسمية الخاصة بهم في 20/9/1443هـ بتوقيت أم القرى ويوافق بالميلادي 21/4/2022 حيث سيتمكن الطلاب من الحصول على الإجازة الرسمية الخاصة بهم بدأ من نهاية الدوام في يوم الخميس المقبل.

العام الدراسي 1444هـ الجديد بالسعودية

حرصت وزارة التعليم على القيام بالإعلان عن مواعيد تسجيل طلاب الصفوف الابتدائية ورياض الأطفال في جميع المدارس الحكومية والأهلية والدولية والأجنبية، ومع المنشور الذي تم العمل على الإعلان عنه تم توضيح موعد العام الدراسي الجديد لجميع أولياء الأمور الذين سيسعون اليوم من أجل العمل على وضع بيانات طفلهم حتى يتمكنوا من البدء في تسجيله بأحد المدارس التي ستكون من اختيارهم بكل تأكيد وإليك الآن المزيد من التفاصيل حيال الموعد الرسمي.

متى يبدأ العام الدراسي 1444هـ

يبدأ العام الدراسي الجديد في يوم 1/2/1444هـ وهذا يأتي على حسب الإعلان الجديد الذي تم وضعه من قبل وزارة التعليم السعودية، ويجب أن يعلم الجميع أنه تم إنشاء العديد من المواعيد التي يجب على أولياء الأمور أن يقوموا بالالتزام بها حتى يتمكنوا من تسجيل أبنائهم بشكل مناسب في المواعيد واليوم الذي تم العمل على تخصيصه لهم داخل الانفوجراف الذي قامت الوزارة بالعمل على عرضه في السابق.

الأنظمة والقرارات المفعلة خلال العام الدراسي 1444هـ

يجب أن يعلم جميع أولياء الأمور من لهم أبناء تحت التعليم الجامعي أو لديهم أبناء بالفعل في الجامعة أن هناك بعض القرارات التي ستنطبق بشكل كامل عليهم ألا وهي الآتي:

سيتم العمل على تحويل نظام الفصلين إلى ثلاث فصول في الجامعات. وضع مسارات تعليمية جديدة في الثانوية العامة. التجديد من بعض المواد الدراسية حتى تصبح مواكبة للعصر الحالي. البدء في إنشاء خطط جديدة لكي يتمكن جميع الطلاب من السير عليها على خطى سليمة خلال العام الدراسي الجديد.

التقويم الدراسي 1444هـ

لم يتم الإعلان عن التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد بعد، لذلك يجب على جميع الطلاب وأولياء الأمور وحتى الكوادر التعليمية الانتظار قليلاً حتى يحين موعد نزول القرارات الرسمية الخاصة بوزير التعليم أو بمتحدثة التعليم حيال التقويم الدراسي الذي يتم تنزيله قبل وقت قليل للغاية من بداية العام حتى يتعرف الطالب والمعلم على ما له وما عليه خلال الدروس.