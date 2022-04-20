البنتاجون: لا معلومات لدينا حول إدراج روسيا بقائمة الدول الراعية للإرهاب

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "مستمرون فى تسليم الذخائر والأسلحة إلى أوكرانيا وتلبية احتياجاتها العسكرية". وأوضح البنتاجون، إن هناك دولا أخرى قدمت دبابات وطائرات مقاتلة إلى أوكرانيا ولديها حاليًا أسلحة أكثر مما كان لديها قبل أسبوعين. وأوضح البنتاجون "نعمل ضمن منظومة متكاملة لجمع أدلة ومعلومات لدعم التقارير بشأن ارتكاب روسيا جرائم حرب فى أوكرانيا".

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