لحظة وصول الملك عبدالله الثاني أرض الوطن - فيديو

دوت الخليج :- شاهد لحظة وصول الملك عبدالله الثاني ارض الوطن سالما معافى بعد اجراء عملية تكللت بالنجاح . وأعلن الديوان الملكي الهاشمي أن صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، أجرى الثلاثاء الماضي، عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح. فيديو :

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