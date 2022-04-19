نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq للكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الاقسام بأسمك الرباعي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي لعام 2021/ 2022، عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا سوف نستعرضها عليكم اليوم، حيث أنه قد تم الإعلان بعد انتظار طويل عن كافة نتائج القبول الموازي التي أصبحت متاحة من أجل الاستعلام عنها متوفرة أمام الجميع بشكل إلكتروني وهم في المنزل دون الحاجة للخروج منه، سوف نتعرف عليها اليوم من خلال مقالنا هذا.
رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي لعام 2021/ 2022
سوف نوفر لكم اليوم خطوات الاستعلام والكشف عن جميع نتائج القبول الموازي بشتى محافظات العراق، بعد أن كثرت عمليات البحث عبر محركات جوجل ولا تتوقف حتى وقتنا هذا، من أجل التعرف على النتائج والقيام بالحصول عليها بشكل إلكتروني، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن طرح هذه النتائج أون لاين في شتى محافظات العراق بعد أن أعلنت عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة في القبول الموازي وقد تم الإعلان عن هذه النتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق.
شروط القبول الموازي
- يجب أن يكون الطالب قد حصل على نسبة لا تقل عن 3 درجات وما فوق الحد الأدنى حتى أن يتمكن بالالتحاق في الكليات المتعلقة بالمجموعات الطبية.
- إلى جانب أهمية حصول الطالب على مجموع يبلغ نحو 4 درجات من الحد الأدنى وسوف يتم قبوله بكليات الهندسة.
- من الضروري أن لا يقل النسبة التراكمية الخاصة بالطالب عن 5 درجات كحد أدنى للجامعات العلوم على مستوى شتى محافظات العراق.
- أما بالنسبة لما يتعلق بالمعاهد والكليات في العراق حرصت الوزارة على أن لا يقل معدل الدرجات عن 6 درجات ويتم القيام بقبوله.
رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
سوف نتابع معكن كافة الخطوات والطرق المتبعة من أجل الاستعلام عن نتائج القبول الموازي أون لاين في شتى محافظات العراق من خلال اتباع الآتي:ـ
- يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- اختيار خانة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خانة خدمات إلكترونية.
- النقر على الاستعلام عن نتائج القبول الموازي ويتم إضافة اسم الطالب رباعي بالخانة المخصصة لها.
- الضغط على أيقونة عرض النتائج حتى تظهر أمامك على الفور على هيئة ملفات بي دي إف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط epedu.gov.iq للكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الاقسام بأسمك الرباعي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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