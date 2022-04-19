نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنُا الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات في المقال التالي
الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022. يبحث العديد من الطلاب في العراق عن نتائج الثالث المتوسط للعام الدراسي 2021-2022، حيث تصدرت رابط الاستعلام عن النتيجة محركات البحث وذلك بعد أن أجرى الطلاب الاختبارات الخاصة بهم في جميع المواد الدراسية لذلك أصبح الطلاب وأولياء الأمور مترقبين بشدة لإعلان النتائج، ومن ثم أعلنت وزارة التربية العراقية أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح والرقابة وتجميع الدرجات، وأكدت أن معدلات النجاح هذا العام أعلى من العام الماضي وستظهر النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يقوم الموقع بتوفير جميع نتائج الصفين المتوسط الثالث والمتوسط في الدور التمهيدي.
الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022
وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط عبر المنصة الرسمية للوزارة، ومنذ ذلك الحين يبحث الطلاب في مختلف المحافظات عن الرابط للحصول على ثالث متوسط نتيجة 2022 حتى لا يذهبوا إلى المدرسة ويكونون عرضة للإصابة بفيروس كورونا، بعد أن تم الانتهاء من مراجعة الدرجات في عدة محافظات كالقادسية والرصافة وديالى وصلاح الدين والنجف، وسيتم رفع باقي النتائج في المحافظات المختلفة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح واعتماد الدرجات، وبالتالي لم تقم وزارة التربية والتعليم العراقية بتفعيل الربط المخصص للاستعلام عن نتائج في هذه المحافظات بغداد والبصرة وبابل وكربلاء والناصرية وكركوك والأنبار وذي قار، حيث يعيش الطلاب والطالبات في حالة من الترقب لاعتماد النتائج بهم.
كيفية الاستفسار عن نتائج الثالث المتوسط 2022
يمكن للطلاب الاستفسار عن نتائجهم للصف الثالث المتوسط في العراق لهذا العام الدراسي باتباع عدة خطوات بسيطة حيث ستظهر النتيجة على الفور في شكل ملف pdf يمكن تنزيله على الهاتف والبحث عن النتيجة وذلك على النحو التالي:
- يجب أولاً علي الطالب الوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شبكة الإنترنت.
- بعد ذلك يجب علية اختيار قسم الاستفسار عن النتائج
- اختيار المرحلة التعليمية وهي الثالث المتوسط، ومن ثم تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطلاب
- بعد ذلك يجب كتابة رقم الطالب الامتحاني وستظهر النتائج علي الفور وذلك بعد الضغط على ايقونة الاستعلام.
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