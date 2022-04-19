منصة العودة للمدارس تسجيل جديد backtoschool

منصة العودة للمدارس، حيث يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن طريقة التسجيل الإلكترونية في منصة العودة للمدارس التي تعتبر أحد أهم المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي لجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، ويتم تسجيل حساب جديد من خلال موقع العودة للمدارس من أجل متابعة العملية التعليمية للطلاب أو الطالبات المسجلين لدي الوزارة، أو لمباشرة أي عملية تعليمية أخري تخص المعلم أو المعلمة، لذا سوف نوفر لكم من خلال منصتنا رابط التسجيل في منصة العودة للمدارس.

منصة العودة للمدارس تسجيل جديد

وفرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لجميع الطلاب الراغبين خدمة تسجيل حساب جديد بواسطة منصة العودة للمدارس التابع لمنصة مدرستي الإلكترونية، التي توفر التعليم عن بُعد أن يتم تسجيل حساب جديد في المنصة، علي أن يتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

يحب الدخول إلى منصة التسجيل التالية/ منصة العودة للمدارس.

يجب تسجيل البيانات الأساسية والتي تشمل (رقم الهوية الوطنية، أو تسجيل رقم الإقامة).

تسجيل رقم الجوال الشخصي.

النقر علي تبويب “تحقق” باللون الأخضر حتي يتم الانتقال إلى صفحة التحقق من البيانات المسجلة الأساسية.

يجب إدراج الكود الذي يقوم النظام بإرساله إلى الرقم الخاص بالجوال الذي تم إدراجه خلال المرحلة الأولى.

النقر علي تبويب “تحقق”.

قيام المسجل بمراجعة جميع البيانات التي تم تسجيلها ثم النقر علي تبويب (التسجيل).

خدمات هامة بمنصة العودة للمدارس

تقدم منصة العودة للمدارس عدد هائل من الخدمات التي تخص كل فرد وكل طالب يستخدم المنصة، ومن هذه الخدمات ما يلي: